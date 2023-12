Probabile formazione: Bonaventura-Mandragora a centrocampo. Kayode-Parisi sulle fasce

L’obiettivo nella testa di Vincenzo Italiano, dopo la vittoria in rimonta contro il Genk in Conference League, è dare continuità. Sfruttare il successo in Europa per dare una svolta al campionato e invertire una rotta che nelle ultime cinque sfide ha visto i viola sconfitti ben Oggi la Salernitana per la Fiorentina: un’occasione ghiotta per ripartire e dare continuità quattro volte. Gli errori individuali, la mancata concretezza, alcuni singoli che non stanno rendendo come sperato. Ma anche un’emergenza, quella in difesa, che finalmente si è alleggerita col rientro di Kayode. Sono bastati pochi minuti per creare l’episodio del rigore coi belgi e capitalizzare dal dischetto.

Contro la Salernitana ( oggi, ore 15 al Franchi) la Fiorentina dovrà mettere in pratica tutti gli insegnamenti di cui ha fatto tesoro nell’ultimo periodo. Vietato fallire l’approccio, innanzitutto. E non tragga in inganno la classifica, perché la Salernitana ha ritrovato spirito ed entusiasmo che in certe occasioni possono fare la differenza. Quel che conta adesso è ritrovare punti e morale per voltare pagina e tornare a correre anche in campionato. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, LEAO PRENDE IN GIRO MARIANELLA