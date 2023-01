Pedullà: “Nuovo incontro Fiorentina-Sampdoria per Sabiri. Viola possono offrire massimo 3 milioni”

Ultimo giorno di mercato con la chiusura alle ore 20. Il Barcellona si sta muovendo con forza per Sofyan Amrabat, con un’offerta per il centrocampista marocchino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. La Fiorentina comunque ha rifiutato questa offerta rispedendo la proposta al mittente.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023