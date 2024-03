Post Italiano? Ideale un allenatore che punti sul 4-3-3 e l’interesse per Zaniolo dice tutto 

Partendo proprio dalla volontà del club viola di riportare Zaniolo in Italia, possiamo capire qual è la linea guida seguita dalla Fiorentina per sostituire Vincenzo Italiano. L’esterno azzurro sarebbe un giocatore perfetto per l’idea di gioco dell’attuale tecnico, ma non solo. Ideale per il 4-3-3, utile anche nel 4-2-3-1. In caso di addio di Italiano, la scelta della dirigenza sarà su un allenatore in grado di proseguire sulla stessa filosofia a livello tattico. Una Fiorentina con Italiano e Zaniolo? Possibile. Una Fiorentina con solo Zaniolo? Probabile. Commisso non ha paura e si muove per la Fiorentina che verrà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK