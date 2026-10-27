Pongracic, arrivato l’esito degli esami: il difensore tornerà a disposizione dopo la sosta

Lesione al bicipite femorale per il difensore croato

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Marin Pongracic, con l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore croato. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale, un infortunio che lo costringerà a rimanere ai box per le prossime settimane. Pongracic tornerà quindi a disposizione di mister Vanoli direttamente dopo la sosta per le nazionali di novembre. Di seguito il comunicato ufficiale del club viola.

ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.