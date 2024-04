Polverosi su Italiano: “Aiuta la Fiorentina in attesa di svelare il suo futuro di color granata”

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, rivela dettagli sul futuro di Vincenzo Italiano parlando di Fiorentina–Sassuolo: “Non sarà affascinante (né remunerativa…) come la corsa alla Champions, non sarà prestigiosa come quella per l’Europa League, ma anche per la Conference, che significa pur sempre una coppa, ci sarà un finale elettrizzante. Ieri sera la Fiorentina ha agganciato il Napoli all’ottavo posto portando con sé due vantaggi, quanto consistenti lo capiremo in futuro. Il primo: nell’unico scontro diretto, al Maradona, i viola hanno vinto 3-1 e fra due turni aspettano il Napoli al Franchi. Il secondo: a fine campionato (si spera il 2 giugno, non prima) dovranno recuperare la partita di Bergamo. Insomma, anche il campionato può riservare un destino piacevole per Italiano. Che in attesa di svelare il suo futuro di color granata sta aiutando la Fiorentina a vivere quasi lo stesso finale dell’anno scorso”.

ITALIANO DOPO LA TRAVERSA DI PARISI: “L’ASSIST SAREBBE STATO MIO”