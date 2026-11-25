Polverosi si interroga: "Atta è sparito da 70 giorni, nessuno ha capito come sta questo ragazzo"

Il giornalista ha parlato del giocatore acquistato dall'Udinese

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, la firma del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha tracciato un quadro critico della situazione in casa Fiorentina, analizzando le lacune della squadra sia in fase di non possesso che in attacco.

I dubbi su Atta e le difficoltà a centrocampo

«In mediana manca un punto di riferimento autentico e nella sessione di gennaio sarà indispensabile intervenire senza esitazioni. Atta è ai box da settanta giorni: com’è possibile una cosa del genere? Che tipo di problema ha avuto? Magari non risolverebbe da solo i problemi di equilibrio, ma garantirebbe certamente qualcosa in più rispetto a Gonçalves e Mastantuono. Anche l'eventuale arrivo di Brescianini non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma rappresenterebbe comunque un passo avanti. Quanto alla scelta degli esterni a piede invertito, ormai fa quasi sorridere: non arriva un solo traversone per Pellegrino, nonostante sia stato acquistato proprio per sfruttare quel tipo di gioco».

«Una squadra bloccata, ci sono troppe cose che non vanno»

«Le prestazioni di Dragusin stanno deludendo e la cosa stupisce: concede metri all'avversario diretto, quasi lo accompagnasse invece di marcarlo. In Viery non intravedo spunti particolarmente convincenti, Ranieri offre decisamente più garanzie. Mastantuono ha i numeri per diventare un campione, ma deve imparare ad ampliare la propria visione di gioco. Vanoli ha pronunciato parole molto dure denunciando la mancanza di umiltà, ma la realtà è che non gira nulla e gli errori sono troppi. La Fiorentina ripropone sempre lo stesso copione, gioca la stessa partita senza mai cambiare spartito nemmeno a match in corso: mancano completamente le alternative»