Polverosi: "La Fiorentina va aspettata. Due settimane, un mese? Troppo nuovo per una previsione"

Ci aspettavamo le difficoltà della squadra di Grosso, anche perché al debutto era capitato il peggior avversario possibile

Nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo il commento di Alberto Polverosi: “Da settimane, da quando al Parco Viola ha preso sostanza l’idea del ribaltone, scriviamo che ci vogliono calma, pazienza ed equilibrio per giudicare le prime uscite della Fiorentina. Il pensiero non cambia nemmeno dopo il terribile 0-4 di Roma. Era troppo brutta la Fiorentina per essere vera. Cosa diventerà non lo sappiamo, non può saperlo nessuno, per questo va aspettata. Due settimane? Un mese? E’ tutto troppo nuovo per fare una previsione. La linea dell’attesa non esclude però il tentativo di capire cosa è successo lunedì sera. Ci aspettavamo le difficoltà della squadra di Grosso, anche perché al debutto era capitato il peggior avversario possibile insieme all’Inter, non solo per la dimensione tecnica, ma soprattutto perché da una parte c’era un prodotto finito e rifinito e dall’altra un embrione di squadra. Ci aspettavamo poco, ma non il niente. E niente è stata la Fiorentina. La speranza per i tifosi è che Grosso alla vigilia abbia detto una bugia sapendo di dire una bugia: «Siamo pronti fisicamente e mentalmente per questa sfida». La Fiorentina non era pronta fisicamente, mentalmente e nemmeno tecnicamente, atleticamente e tatticamente e scusate per questa fila di avverbi.

Con qualche domanda, che tocca l’allenatore e Paratici, entriamo nel disastro romano. (1) Dodo è rimasto molto spesso fuori squadra nelle amichevoli, d’improvviso titolare a Roma. Vuol dire che non è più sul mercato? Se è così c’è almeno una logica, altrimenti ha poco senso. (2) Anche perché l’impiego di Dodo a destra ha portato a conseguenze nefaste, lo spostamento di Joao Mario a sinistra (fuori posizione) e l’esclusione di Valdepeñas che, a differenza dello stesso Dodo, era quasi sempre stato titolare in campionato. (3) La panchina di Gudmundsson. L’islandese aveva fatto discretamente in amichevole e segnato anche in Coppa Italia. Era il titolare della fascia sinistra. All’Olimpico, fuori squadra per far giocare dall’inizio Mastantuono e spostare Atta a sinistra. Vuol dire che Gud sarà ceduto? Boh. (4) Mastantuono titolare. Non aveva mai giocato dall’inizio, la prima contro la Roma in campionato. Un azzardo? Diremmo proprio un errore. Non ha un filo di condizione e si è visto bene. Se a un giocatore di talento ma con un fisico non da corazziere togli la brillantezza, come fa a trovare lo spunto? Hermoso se l’è mangiato. (5) Kean entra al 60’ sul 3-0. Perché? Se sta fuori per ragioni di mercato, che senso ha metterlo a mezz’ora dalla fine quando non c’è più partita? E a proposito di Kean, entriamo nel mercato. Nel primo campionato in viola, Moise ha segnato 19 gol, nella scorsa disgraziata stagione si è fermato a 8 (in 26 partite); Beto, suo eventuale sostituto, ne ha segnati uno in più (in 37 partite) l’anno scorso in Premier, negli altri due campionati il totale delle sue reti è 11. (6) Oulai in panchina. Entra a partita andata ed è il più vivo dei viola in mezzo al campo.



Cambiamo genere, parliamo del gioco. (1) In tutto il precampionato la Fiorentina ha giocato palla a terra, cercando il palleggio con Atta, Gudmundsson, Fagioli e Oulai. Alla prima di campionato si cambia, palla lunga e alta per Pellegrino. Bene. Primo lancio di De Gea: lo prende Ndicka. Secondo lancio di De Gea: lo prende Ndicka. Terzo lancio di De Gea: lo riprende Ndicka. Oh, ma cambiamo no? Un passo indietro: l’anno scorso in estate Pioli aveva preparato la Fiorentina puntando su Kean unica punta. Appena arrivato Piccoli, aveva stravolto la sua idea schierandoli tutt’e due titolari nella seconda gara a Torino. Lo stravolgimento del gioco sta diventando un classico (pericoloso) a Firenze. (2) Soffermiamoci su Pellegrino. Nel Parma ha fatto vedere la sua dote migliore: il fisico. Di testa è forte, ma per segnare di testa occorrono i cross. In area della Roma ne sono arrivati quasi zero. Non avendo le ali (con un mercato così sontuoso all’inizio del campionato mancano ancora le ali, il grande difetto della stagione scorsa, ora però c’è tempo per rimediare), ai cross dovevano pensare i due terzini. Ma se uno dei due, Joao Mario, stava sulla fascia di Dybala, di questo Dybala, come faceva a mettere il naso oltre la linea di metà campo? Dall’altra parte, anche Dodo è stato sopraffatto da Wesley. (3) Primo tempo Fiorentina tutta dietro, all’inizio del secondo si è spostata in avanti. Pochi minuti e con un lancio dalla linea difensiva di Hermoso la Viola si è slabbrata e ha preso il secondo gol. Senza consistenza. (4) Dragusin usciva dalla linea per prendere Malen. Così l’olandese lo ha portato a spasso per tutto il campo, un po’ a destra, un po’ sulla linea di metà campo, aprendo delle voragini nella difesa viola. In assoluto non ha convinto l’atteggiamento, non c’è stata rabbia, non c’è stata lotta, i viola hanno perso, straperso, tutti i duelli. Saranno giorni di riflessione al Parco Viola, la partita col Frosinone deve dare già qualche risposta e Firenze deve cercare di non spazientirsi. Certo, il fantasma della stagione scorsa è ancora lì, aleggia sulle rovine del Franchi, ma questi sono i giorni in cui pazienza ed equilibrio diventano fondamentali. Interrogarsi sì, buttare via tutto no”.