Polverosi: "La cessione di Mandragora è incomprensibile. E' un giocatore utile e che segna tanti gol"
Polverosi è intervenuto a Lady Radio commentando alcune scelte della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2026 13:44
Il giornalista Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha analizzato gli errori commessi dalla Fiorentina nella costruzione della rosa, soffermandosi in particolare sulla cessione di Rolando Mandragora.
"Prima la Fiorentina era una squadra senza ali, adesso invece ha tante ali ma pochi centrocampisti. La cessione che proprio non riesco a condividere è quella di Mandragora. È un giocatore che, in due stagioni, ha segnato 17 gol. Al di là delle battute sulla mediocrità, bisogna considerare anche quanto può essere utile un giocatore con le sue caratteristiche in una squadra costruita in questo modo".