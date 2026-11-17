Polverosi esalta Højbjerg: "Per la Fiorentina sarebbe un lusso: giocatore fortissimo di grande esperienza"

Il commento di Polverosi sul centrocampista del Marsiglia

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio facendo il punto sul mercato in casa Fiorentina, commentando in particolare il nome di Pierre-Emile Højbjerg:

“Se la Fiorentina prende Højbjerg fa un doppio colpo perché è un giocatore fortissimo e di grande esperienza. Højbjerg a Firenze è un lusso, un giocatore tipo Atta come livello, non come caratteristiche”.