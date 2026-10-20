Polveriera Juventus: Bremer multato dopo lo sfogo nel post partita contro la Lazio

Animi caldi in casa bianconera

La Juventus ha deciso di multare Gleison Bremer in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal difensore brasiliano al termine della pesante sconfitta per 0-3 contro la Lazio. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il club bianconero non ha gradito le parole del giocatore, pronunciate a caldo dopo la partita.

Nel post partita, Bremer aveva sottolineato le difficoltà caratteriali di alcuni compagni, affermando di non poter trascinare tutti e facendo riferimento a chi, di fronte ai fischi del pubblico, tende a nascondersi o ad avere paura.



Parole che hanno fatto rumore nello spogliatoio juventino. Anche Luciano Spalletti aveva replicato pubblicamente, ricordando che prima di giudicare gli altri è necessario analizzare le proprie responsabilità.

Bremer ha successivamente fatto un passo indietro, chiedendo scusa all'allenatore e al resto del gruppo. Le scuse sono state apprezzate, ma la società ha comunque deciso di procedere con una sanzione economica.