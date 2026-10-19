Poesio: "Stavolta approccio giusto. Ma il rischio è di trovarsi a dover fare in fretta 40 punti per evitare sorprese"

Sia chiaro, di partite ne mancano ancora tantissime e i viola hanno, o dovrebbero avere, nel proprio arco frecce migliori di tante colleghe pericolanti. Ma la scorsa stagione insegna

Stavolta almeno l’approccio era stato quello giusto. E se nella prima mezzora la Fiorentina fosse passata in vantaggio nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Eppure è bastato un episodio, più o meno contestabile visto il fallo non fischiato che ha aperto la strada per il primo gol del Como, a far crollare le certezze. E a provocare quel terribile uno-due che ha tagliato le gambe ai viola e indirizzato in modo irrecuperabile la partita. Fragilità, insomma, si torna sempre lì. Sia mentale che difensiva perché il dato dei 17 reti subiti in sole 7 partite dovrebbe allarmare di più dei miseri 4 punti che i viola sono riusciti a raccogliere fino a oggi. Poche squadre possono pensare di portare a casa punti partendo con uno svantaggio in media di 2,42 gol. Una zavorra insostenibile per chiunque, figuriamoci per questa Fiorentina che nel frattempo anche davanti non è che brilli per prolificità visto che degli ultimi tre gol due sono arrivati grazie a deviazioni fortunose (col Napoli e col Genoa e in entrambi i casi su tiro del terzino Jimenez) e uno, ieri, in mischia grazie alla zampata di un difensore. Dati che preoccupano soprattutto se confrontati allo scorso anno quando i viola alla settima avevano sì un punto in meno, ma avevano subito quasi la metà delle reti.

Il rischio insomma è che anche in questa stagione l’obiettivo finisca per essere la salvezza il prima possibile e quella quota 40 punti che mette al riparo da brutte sorprese. Sia chiaro, di partite ne mancano ancora tantissime e i viola hanno, o dovrebbero avere, nel proprio arco frecce migliori di tante colleghe pericolanti. Ma la scorsa stagione insegna: la paura e la mancanza di fiducia rischiano di bloccare le gambe, annebbiare i pensieri e rendere più ripida una salita che in realtà non dovrebbe essere poi così impervia. Che questo rischio ci sia lo si capisce bene dalle parole di Vanoli che anche ieri è tornato a ribadire la linea portata avanti dalla società nelle ultime settimane: «La squadra è giovane, va dato tempo». Una narrazione che potrebbe anche essere accolta se non fosse che il direttore sportivo Paratici ha speso sul mercato qualcosa come 130 milioni di euro e che lo stesso club ha dimostrato come la pazienza possa essere un concetto relativo esonerando dopo sole tre giornate l’allenatore che era stato scelto per gestire questa ricostruzione di cui si stenta per ora a vedere le fondamenta. D’altra parte però il tempo è anche l’unico appiglio a cui i tifosi possono aggrapparsi per continuare a nutrire la speranza che prima o poi questa squadra riesca a diventare tale, a sbocciare, a non sciogliersi come neve al sole davanti alle prime difficoltà e soprattutto a portare a casa quei punti che iniziano a servire come l’aria. Per evitare che la situazione diventi ingovernabile anche per un timoniere esperto come Vanoli.

Lo scrive stamattina in edicola Ernesto Poesio sul Corriere fiorentino