Poesio: "In difesa abbiamo visto cose imbarazzanti. Con 2 gol subiti a partita arriviamo a 80!"

Il noto giornalista sportivo Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della Fiorentina e analizzare il momento dei viola. Queste le sue parole: "Contro la Juventus?, per come si era messa la partita sono due punti persi

Il noto giornalista sportivo Ernesto Poesio è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare della Fiorentina e analizzare il momento della viola. Queste le sue parole: "Contro la Juventus?, per come si era messa la partita sono due punti persi, per come sta andando finora la stagione è un punti guadagnato. La partita è andata a folate e alla fine per quello che abbiamo visto in campo il risultato è giusto. Resta l'amarezza, perché una volta sul 2-1 devi riuscire a vincerla. La posizione di classifica è bassa, ma alla ripresa del campionato il calendario è più morbido, speriamo di toglierci presto da lì."

"Non bisogna sottovalutare le 'piccole', perché soprattutto dopo la sosta, questi tipi di partite sono sempre molto particolari. L'Udinese è una di queste. Sicuramente un 'colpo di coda' proverà ad averlo, soprattutto per riprendersi da questo momento deludente. C'è da dimostrare un valore che fino ad ora è stato dimostrato solamente a tratti e da qualche giocatore come Njie, Mastantuono e Goncalves. In difesa però abbiamo visto cose abbastanza imbarazzanti, con 2 gol subiti a partita si arriva a 80!. Facendo così male dietro, vanifichi quello che di buono riesci a fare davanti."