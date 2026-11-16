L'opinione Poesio: "Giusto chiedere un salto di qualità troppe volte rimandato. L’ambientamento per i nuovi è finito"

Ernesto Poesio non fa sconti. Dalle colonne del Corriere fiorentino chiede che la squadra mostri un progresso tangibile e netto

I segnali in campo ci sono stati. Incostanti, certo, vanificati dai soliti errori difensivi. Eppure qualcosa si è visto, e soprattutto in campo c’è chi inizia a sentire meno il peso dalla maglia o di certi paragoni ingombranti. Il calendario poi appare propizio anche se insidioso e come sempre da prendere con le molle. Però è un fatto che la Fiorentina al rientro dalla sosta nelle prossime quattro partite incontrerà tre squadre che si trovano più in basso in classifica. Una congiuntura piuttosto favorevole perché dal basso del suo quindicesimo posto i viola non hanno molti avversari posizionati peggio. Ecco allora le sfide contro la terzultima Monza (lunedì prossimo), il fanalino di coda Udinese (una settimana dopo e anche questa in trasferta), quindi l’intermezzo un po’ più ostico al Franchi contro il Cagliari e quindi di nuovo fuori casa contro la quintultima Parma. Gare abbordabili, in cui mostrare di essersi lasciati alle spalle quella mancanza di identità che ha caratterizzato i primi mesi di stagione. E soprattutto l’occasione per fare punti con continuità e provare a lasciare dopo un anno e qualche mese le zone basse (o bassissime) della classifica e iniziare a puntare almeno alla parte alta della parte destra della classifica oppure (sia mai) a fare un pensiero a quella sinistra.

Non sarebbe male. E darebbe tutt’altro aspetto a una stagione che i dirigenti viola hanno definito di costruzione. Il Bologna di Palladino (uno che a Firenze è stato accompagnato alla porta dalla tifoseria), per esempio ci è riuscito. Dopo la precedente sosta delle nazionali si trovava al penultimo posto con due punti, due sotto la Fiorentina. Adesso, passate sei giornate tra una sosta e l’altra, occupa l’ottava posizione con 17 punti contro i 9 dei viola. Si può risalire insomma, visto che mancano ancora otto partite al giro di boa della stagione e che molte delle forze in campo non sono ancora ben definite. Alla Fiorentina e a Vanoli è quindi giusto chiedere quel salto di qualità troppe volte rimandato e magari di intraprendere una strada tattica ben definita che metta i giocatori migliori in grado di esprimersi. Il tempo dell’ambientamento per i nuovi è finito, servono scelte nette proprio come accaduto contro la Juventus quando Oulai e Gonçalves sono stati mandati in campo dal primo minuto. Anche perché questa settimana di sosta ha anche confermato con i freddi numeri del bilancio ciò che era apparso evidente fin dalla scorsa stagione: l’ultimo anno e mezzo della Fiorentina è stato fallimentare sia sotto il profilo sportivo che gestionale (e non a caso a parte il dg Ferrari che comunque non può essere esentato da responsabilità, tutti i protagonisti sono cambiati).

I viola dopo un buco di oltre 100 milioni ripianato da Commisso e dopo averne spesi altrettanti in estate senza incassarne molti (le cessioni sono state a buon mercato per usare un eufemismo) non possono permettersi un altro anno nei bassifondi con li rischio di non poter trattenere molti dei giocatori arrivati, vanificando così l’opera di ricostruzione. Non avere obiettivi dichiarati non significa che il risultato del campo non sia importante. Sarà bene che Vanoli e i suoi giocatori lo tengano ben presente. Già da lunedì.

Lo scrive stamattina in edicola Ernesto Poesio sul Corriere fiorentinoi