Poesio: "Difficile rinunciare a Fagioli, ma il campo chiede la titolarità di Oulai con la Juve"

Il giornalista ha detto la sua sul ballottaggio a centrocampo

Vigilia di fuoco per la Fiorentina: ai microfoni di Radio Bruno, il noto giornalista Ernesto Poesio ha fatto il punto della situazione in casa viola alla vigilia del big match contro la Juventus.

La sfida con i bianconeri e il peso dei cambi

Secondo Poesio, il match del Franchi rappresenta un vero e proprio crocevia: “Chiudere questa parentesi di campionato prima della sosta per le nazionali con un successo sui bianconeri ribalterebbe totalmente il giudizio sul nostro momento attuale”. Il giornalista si è poi soffermato sull'importanza della gestione della gara, richiamando le parole del tecnico: “Nel calcio di oggi, con cinque cambi a disposizione, la panchina ha un impatto enorme e dà l'opportunità reale di spaccare la partita in corso d'opera”.

Analizzando le possibili scelte di formazione per la sfida di domani, Poesio ha evidenziato il ballottaggio caldo in mediana: “Sulla carta, la logica spingerebbe verso Fagioli, ma le indicazioni del campo danno Oulaï in vantaggio. È vero che panchinare il regista dopo averlo difeso pubblicamente non sarà una scelta semplice per il mister, ma l'ivoriano merita la maglia”.

Infine, una riflessione critica sul reparto nevralgico della squadra: “Il vero nodo irrisolto della Fiorentina resta la mancanza di un'identità tattica precisa a centrocampo. Detto questo, il continuo valzer di uomini visto finora rientra nei ranghi della normale amministrazione e non mi stupisce affatto”.