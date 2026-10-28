Pisacane su Nzola: "Per me è un nuovo acquisto, sono contento di lui e so che ci sarà utilissimo"
Il tecnico dei sardi ha lodato il giocatore angolano del Cagliari
La battuta d'arresto maturata contro la Roma lascia comunque in dote al Cagliari alcune note stonate ma anche spunti di speranza. Su tutti spicca la prova offerta da M’Bala Nzola, la cui prestazione nella sfida dell'Olimpico è stata espressamente lodata dal tecnico Fabio Pisacane al termine della gara.
Due rinforzi "interni" per la causa rossoblù
L'allenatore dei sardi ha evidenziato con forza la crescita e la risposta sul campo da parte dell'attaccante angolano e di un suo compagno di reparto:
“Nzola e Fadera sono come due nuovi acquisti per noi”.
Dichiarazioni chiare che confermano la grande fiducia riposta da Pisacane nelle risorse già presenti nello spogliatoio, pronte a rivelarsi preziose per il prosieguo del campionato.
Continuità e forma fisica: la svolta per l'attacco
Per l'ex centravanti della Fiorentina, l'innalzamento del livello atletico può rappresentare la vera chiave di svolta per ritagliarsi un ruolo di primo piano nelle rotazioni e trovare costanza d'impiego. Il tecnico rossoblù ha infatti rimarcato:
“Nzola ci potrà essere molto utile, in queste condizioni”.
Un'apertura importante che investe l'attaccante della responsabilità di confermare quanto di buono mostrato a Roma. Il Cagliari ha urgente bisogno di ritrovare il cammino verso i punti e l'allenatore punta forte anche sulle sue qualità per arricchire le alternative nel reparto avanzato.