Pisacane difende Fazzini: "Non c'è nessun caso. E' un giocatore forte, non a caso indossa la numero 10"

Il tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro la Roma difende Fazzini

Alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore del Cagliari Pisacane ha parlato anche di Jacopo Fazzini, fin qui non sempre impiegato con continuità.

"Non c'è nessun caso. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco, ma da quando è con noi, da luglio, ha sempre trovato spazio, comprese le due partite di Coppa Italia. È un giocatore forte, gode della mia stima e indossa la maglia numero 10 non a caso: ha le qualità per determinare le partite del Cagliari e sarà molto utile in questa stagione".