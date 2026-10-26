Pisacane difende Fazzini: "Non c'è nessun caso. E' un giocatore forte, non a caso indossa la numero 10"
Il tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro la Roma difende Fazzini
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2026 16:54
Alla vigilia della sfida contro la Roma, l'allenatore del Cagliari Pisacane ha parlato anche di Jacopo Fazzini, fin qui non sempre impiegato con continuità.
"Non c'è nessun caso. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco, ma da quando è con noi, da luglio, ha sempre trovato spazio, comprese le due partite di Coppa Italia. È un giocatore forte, gode della mia stima e indossa la maglia numero 10 non a caso: ha le qualità per determinare le partite del Cagliari e sarà molto utile in questa stagione".