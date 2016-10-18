Pisa senza un centesimo, staccata anche le linea telefonica per mancanza di pagamento

Bloccati tutti i cellulari dei dipendenti del Pisa Calcio

Sempre più difficile la situazione a Pisa per la mancanze economiche della proprietà nerazzurra. Questo è ciò che scrive la Nazione sul suo sito:

"PISA, 18 ottobre 2016 - Telefoni di servizio staccati da questa mattina per i dipendenti dell'Ac Pisa. Dopo il mancato pagamento dei contributi ai giocatori - e degli arretrati a fornitori e dipendenti, diversamente da quanto dichiarato durante l'ultimo incontro pubblico alla presenza del presidente della Serie B, Abodi - non sembrano trovare soluzioni i problemi finanziari della famiglia Petroni. Da questa mattina, infatti, l'azienda fornitrice dei contratti telefonici ha bloccato i cellulari dei dipendenti della squadra. Come sottolineato anche dagli stessi dipendenti dell'Ac Pisa, il problema non avrebbe "origini tecniche"."