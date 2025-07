Pioli: “Voglio un trofeo subito, non importa quale. In due anni Fiorentina stabilmente in Champions”

Stefano Pioli secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola ha detto al suo gruppo: “Voglio provare a vincere subito un trofeo, che sia la Conference League o la Coppa Italia non è importante, e in due anni state sicuri che piazziamo la Fiorentina stabilmente in zona Champions League”. In soli dieci giorni di ritiro al Viola Park, Stefano Pioli ha fatto sentire il proprio valore umano e professionale. Già dal primo giorno, durante la presentazione della squadra, è stato il più acclamato dai tifosi, a conferma del legame profondo e mai interrotto con Firenze, nonostante i sei anni di lontananza. Quegli applausi hanno rappresentato una vera investitura popolare: Pioli è tornato perché vuole vincere, e il pubblico gli ha affidato speranze e ambizioni. E proprio con questo spirito che ha parlato fin da subito ai giocatori, trasmettendo la sua determinazione e la voglia di riportare la Fiorentina ai vertici. Pioli si è messo al centro del progetto fin dal primo giorno, dialogando con ogni componente della rosa.