Pioli: “Tifosi viola unici quando si tratta di unirsi e compattarsi per superare un lutto. Pulisic da valutare”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa per presentare la sfida tra Fiorentina e i rossoneri, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’allenatore, che ha scelto di ripartire ricordando la scomparsa di Joe Barone e dal clima che ritroverà domani: “Non è purtroppo la prima situazione di questo genere che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si tratta di unirsi e di compattarsi per superare questi momenti; quando ti colpiscono questi lutti diventa una grande famiglia. Ci aspetterà un ambiente particolare all’inizio per Joe Barone che ha fatto tantissimo per la Fiorentina, però poi ci sarà la partita”. La squadra? “Chi è rimasto a casa ha recuperato un po’ di energie. Chi è andato via, a parte Kjaer che è tornato con un affaticamento e non sarà convocato a scopo precauzionale, sta bene. Chi ha giocato di più è Pulisic: lo valuterò, ma ieri mi è sembrata in buone condizioni” Quanto mancherà Theo? “Mancherà sicuramente, sulla sua forza e sul suo rendimento… È un giocatore devastante. Giocheremo domani con caratteristiche diverse, sfruttando quelle di Florenzi. Come mai il Milan fa così fatica a Firenze? “Non è un casualità. La Fiorentina è forte in casa, ha perso solo con l’Inter. Le difficoltà sono dovute anche all’ambiente. Domani vogliamo fare meglio”. Roberto Carlos lo ha definito il più forte del mondo? Lui del ruolo se ne intende, credo che abbia ragione”.