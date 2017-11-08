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Pioli: prima riunione con la squadra dopo lo sfogo, qualcosa non torna nello spogliatoio. Oggi pomeriggio...

Troppi errori evitabili, ingenuità che rovinano le partite, cali di concentrazione che regalano i gol degli altri, rischio di sprecare i progressi faticosamente conquistati nella ricerca di un’identit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 09:18
Pioli: prima riunione con la squadra dopo lo sfogo, qualcosa non torna nello spogliatoio. Oggi pomeriggio... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Troppi errori evitabili, ingenuità che rovinano le partite, cali di concentrazione che regalano i gol degli altri, rischio di sprecare i progressi faticosamente conquistati nella ricerca di un’identità: Pioli per la prima volta ha alzato i toni in pubblico e siccome da giocatore prima e da allenatore poi ha frequentato diversi spogliatoi, ci deve essere qualcosa che non gli torna. Meglio chiarirlo subito, perché l’adrenalina in un gruppo così giovane può declinare in depressione e conseguente assenza di risultati, scrive La Nazione in edicola questa mattina.

Oggi nel primo pomeriggio la squadra si ritroverà al centro sportivo, non tutta perché mancano i nazionali: sarà comunque questa la prima occasione per chiarirsi, dopo 12 partite è davvero il momento di parlare con chiarezza per affrontare le debolezze che si sono ripetute nel tempo. Gli errori individuali – anche da parte di giocatori esperti come Astori – dipendono dall’insicurezza generale che deriva dalla gioventù (età media bassa) e dall’inesperienza nel campionato italiano di molti nuovi acquisti. (…)

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