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Pioli rinnoverà entro poche settimane, tutti i dettagli dell'accordo vicinissimo

Questo un estratto della parole di Benedetto Ferrara riguardo il rinnovo di Pioli su la Repubblica"L’agente ha anche fatto due chiacchiere con i dirigenti, l’idea è quella di preparare un incontro che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 10:24
Pioli rinnoverà entro poche settimane, tutti i dettagli dell'accordo vicinissimo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Rassegna Stampa
Pioli
Benedetto Ferrara
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Questo un estratto della parole di Benedetto Ferrara riguardo il rinnovo di Pioli su la Repubblica

"L’agente ha anche fatto due chiacchiere con i dirigenti, l’idea è quella di preparare un incontro che preluda a un nuovo accordo con scadenza 2021 e ritocco dello stipendio ( il tecnico guadagna 1,1 milioni all’anno, la metà di Mazzarri al Torino). Il diretto interessato per la verità non ha mai forzato nemmeno un po’ la situazione, semmai è la proprietà a voler riconoscere al proprio allenatore tutta la stima possibile e la fiducia nelle sue idee di calcio e, soprattutto, sulla sua capacità di gestire la crescita di una squadra giovane senza perdere mai il controllo, né dei nervi e neanche della situazione. Quindi ci sta che nel giro di qualche settimana, il tecnico firmi il nuovo contratto. Sia lui che la società sono indirizzate in questo senso".

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