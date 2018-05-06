Pioli: "Non molliamo, prima del Milan c'è il Cagliari. Ho tolto Badelj perchè..."

A fine partita ha parlato Stefano Pioli. Queste le sue parole:A Mediaset Premium: "Abbiamo preso due gol e poteva finire male, ma i ragazzi sono stati straordinari, ci hanno creduto fino alla fine. N...

A fine partita ha parlato Stefano Pioli. Queste le sue parole:

A Mediaset Premium: "Abbiamo preso due gol e poteva finire male, ma i ragazzi sono stati straordinari, ci hanno creduto fino alla fine. Non mollano mai. Il Genoa ha giocato bene, ci stava subire. Noi Bravi a ribaltare una partita che sembrava persa. Vitoria importante che ci consente di sperare ancora. Arriviamo con più fiducia alle ultime gare. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara. Contro il Cagliari fondamentale fare punti. Noi possiamo determinare cosa faranno gli altro. Dobbiamo dare tutto. Ai ragazzi ho detto che noi abbiamo fatto tanto lavoro che ci ha permesso di diventare una squadra vera. C’è tanto di nostro lavoro e qualità e tanto di Davide. Hanno voglia di migliorarsi tutti i giorni. Biraghi quello più cresciuto. Ora mancano due gare per far si che l’ultima sia decisiva per un obiettivo prima insperato. Contento per Rossi. Purtroppo l’ho allenato per poco. Senza infortuni avrebbe raggiunto grandi traguardi. Contento che la sua rete non sia stata decisiva ”

In Sala stampa: “Il nostro merito è stato di riuscire a raggiungere un obiettivo che ad un certo punto sembrava irraggiungibile.

Biraghi? Al primo incontro quest’anno mi ha detto di saper attaccare ma di non riuscire a difendere tanto bene. Sono contento che sia cresciuto.

Ogni squadra ha i suoi pregi e i suoi difetti, noi stiamo lavorando per superare i nostri limiti. Il fatto di essere giovani ci dà molto in termini di energia e ci permette di non mollare mai, ma porta alcuni problemi.

I cambi hanno spesso hanno inciso in negativo, oggi hanno fatto davvero una bella partita tutti coloro che sono entrati

Ho sostituito Badelj perchè era appena rientrato da un mese difficile ed era ammonito. Appena l’ho cambiato abbiamo subito due gol ma poi abbiamo reagito.

Dabo? Anche io mi toglierei la maglia al posto suo visto il suo fisico. Mi fa dannare in allenamento perchè a volte non segue le mie istruzioni, ma ha grandissime qualità e sono molto contento che ci abbia aiutato a vincere.

Cerchiamo di sbagliare il meno possibile ma volte può succedere di non avere lucidità. Noi faremo di tutto affinchè l’ultima partita con il Milan sia decisiva. Vorrei ringraziare tutti i nostri tifosi che c’erano oggi e che chi ci hanno sostenuto tutto l’anno. Mi auguro che domenica prossima lo stadio sia pieno, i miei giocatori meritano un sostegno importante"