Le parole Pioli: "Mai avuto dubbi sulla correttezza di Pradè. Oggi Fiorentina buona squadra, le difficoltà si capiscono"

L'allenatore parla anche dell'inizio del campionato: "Hanno cambiato tanto e speso tanto. Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo"

Pagò anche Pradè, il ds: lo accusarono di aver favorito sul mercato un solo agente .

«Mai avuto dubbi sulla correttezza di Daniele. Come succede spesso, c’è una società che propone dei giocatori all’allenatore e l’allenatore che dice sì o no. A volte si fa quello che si può. Volevamo migliorare la squadra nel tempo. Non potevamo far tutto nella prima sessione di mercato».

Anche dopo di te le cose sono cambiate poco. In estate è stato fatto un ottimo mercato eppure... Sembra una maledizione.

«Mi auguro di no. Hanno cambiato tanto e speso tanto. Credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, la squadra si è alzata di livello. Le difficoltà iniziali sono comprensibili».



Il 20 ottobre hai compiuto sessantun anni e sei ufficialmente salito sul carrello dei bolliti da social. Insieme a Sarri, Spalletti, ad Allegri che peraltro è più giovane di te.

«Non sono affatto bollito. È vero che l’ultima esperienza è andata male, ma mi sento giovane dentro e ancora in grado di dare tanto. Certo, il calcio è così, i social assegnano etichette emotive. Bastano due vittorie e non sei più bollito».



Il calcio è realmente cambiato?

«Rispetto a quando?».

Fermiamoci a dieci anni fa.

«È cambiato sul terreno, sono cambiati i giocatori, sono cambiate le dinamiche nello spogliatoio, è normale che sia così. Ho avuto varie esperienze nelle quali la squadra ha espresso un ottimo gioco. Il primo anno alla Lazio è stato fantastico, il primo al Bologna, poi, vabbeh, chiaramente al Milan, i primi tre o quattro anni sono stati veramente significativi. Al Milan avevo raggiunto una maturità, una completezza...».



Il cambiamento più sensibile dove si è registrato?

«I giovani di adesso non sono i giovani di quando lo eravamo noi, le abitudini sono diverse, non ci si può più aspettare dai giocatori quello che si faceva una volta anche negli spogliatoi. Ma è giusto così, si deve stare al passo».

Mourinho parla di trasformazione, non di evoluzione.

«Secondo me il calcio si è evoluto. È cambiato il modo di programmare, di preparare il piano gara. Vent’anni fa guardavamo ancora le partite con la videocassetta, adesso hai dei dati sensibili, immagini selezionate, è un modo di interpretare il calcio che un tempo non c’era. Prima il terzino faceva il terzino, l’ala faceva l’ala, il mediano faceva il mediano, il cinque sul nove. Adesso ci sono interscambi, spazi da leggere, qualche allenatore si adegua e altri no. Nel calcio si può vincere in tanti modi, con tutti i sistemi di gioco, ma ci sono progressi che non si possono trascurare».

Recentemente sei stato un paio di giorni a seguire il lavoro di Fabregas. Ti ha sorpreso?

«No, non mi ha sorpreso, ma ho capito che ha idee molto chiare e che sa trasferirle alla squadra. Quando assisto agli allenamenti dei colleghi mi piace non tanto vedere quello che fanno, quanto come si pongono con la squadra, come riescono a essere chiari e efficaci nell’esposizione delle loro idee».

Fabregas investe molto sull’intensità, sugli allenamenti col pallone.

«È così. Ma adesso il giro è cambiato anche per lui, perché i suoi non erano abituati a una realtà come Como e tanti giocano per la prima volta le competizioni europee. È un’altra vita per un allenatore, per la squadra. Quindi è calata sicuramente l’intensità degli allenamenti perché non puoi fare altro, ormai si parla solo di recupero delle energie e di preparazione della partita successiva... Cesc è molto intelligente, farà una grande carriera».

Chiarisci una volta per tutte la questione della chiusura del rapporto con la Fiorentina. Dei soldi lasciati.

«La verità è che ho fatto una rescissione consensuale dopo l’esonero, perché si trattò di esonero, e rinunciai a un anno di contratto».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport