Pioli e l'esperimento Chiesa, il tecnico vuole avvicinare alla porta il talento viola anche per aiutare Simeone

Pioli sta pensando di avvicinare alla porta Federico Chiesa facendolo partire da una posizione più accentrata e avanzata del solito. Un po’ meno esterno e più seconda punta. Il giocatore viola consuma...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2017 11:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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