Pioli e l'esperimento Chiesa, il tecnico vuole avvicinare alla porta il talento viola anche per aiutare Simeone
Pioli sta pensando di avvicinare alla porta Federico Chiesa facendolo partire da una posizione più accentrata e avanzata del solito. Un po’ meno esterno e più seconda punta. Il giocatore viola consuma...
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 11:31
Pioli sta pensando di avvicinare alla porta Federico Chiesa facendolo partire da una posizione più accentrata e avanzata del solito. Un po’ meno esterno e più seconda punta. Il giocatore viola consuma molte energie nel corso delle gare e il suo gioco ne risente. In questo modo non dovrebbe partire da lontano e sarebbe più vicino a Simeone. Chissà se questa novità verrà mostrata già a partire dalla gara contro il Benevento.
La Nazione