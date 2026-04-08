Pierini: “Valutazione visiva sulla torre di Maratona. Spero che non si vogliano insinuare cose particolari”

L’assessore dello sport Pierini ha parlato dello stadio Franchi e di quello che è successo in Consiglio Comunale: “Le valutazioni sullo stato della torre di Maratona sono state fatte inizialmente solo su base visiva, stanti le difficoltà di accesso alla sommità della torre, e solo dopo il montaggio del ponteggio è stato possibile eseguire rilievi e verifiche specifiche. Le condizioni della torre erano peggiori di quanto si pensava, tanto da renderne necessaria la sostituzione per la sicurezza del pubblico e della struttura. Attualmente sono in corso le procedure necessarie, il ponteggio è mantenuto in quanto necessario per la sostituzione della torre. Una volta definite le soluzioni tecniche sarà possibile anche dare una tempistica più precisa, ovviamente stiamo cercando di fare tutto il più velocemente possibile. In linea generale, le interlocuzioni vanno avanti ormai da tempo e l’amministrazione comunale sta agendo in piena correttezza. Mi auguro non si vogliano insinuare cose particolari”.