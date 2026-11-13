Pieraccioni: "Masini dà dei consigli a Vanoli in chat, lui e Monti parlano sempre di Fiorentina"

Il comico fiorentino ha raccontato un aneddoto sui gruppi whatsapp

Intervistato da Sky Sport Insider, Leonardo Pieraccioni – celebre regista, attore e grande sostenitore della Fiorentina – ha raccontato alcuni retroscena di un gruppo WhatsApp in cui commenta le vicende dei viola insieme ad altri volti noti dello spettacolo con la sua stessa passione.

Il suggerimento di Masini per Vanoli Della chat fa parte anche Marco Masini, che insiste affinché venga schierato uno dei giocatori più discussi del momento in casa gigliata: "L'ultimo messaggio ricevuto è proprio di Marco: mi ha chiesto di far sapere che Pedro Gonçalves deve scendere in campo. Messaggio recapitato".

Le altre opinioni sul momento dei viola Pieraccioni ha poi condiviso altri scambi avvenuti nel gruppo: "Subito dopo è intervenuto Gianfranco Monti, sottolineando che la rosa è giovane e ricca di qualità, quindi serve solo pazienza. Poi è tornato a scrivere Masini, dicendo che il tecnico dovrà essere abile e rapido nel far risalire la squadra in classifica. Beh, questa è una banalità, avrei potuto scriverla anch'io".