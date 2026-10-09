Piccoli sicuro: “Non ci sono analogie tra questo Bologna e la Fiorentina dello scorso anno”

Piccoli parla del suo Bologna e di Palladino

Vista da laggiù, la classifica oggi ha l’aspetto di un muro. Una salita durissima, di quelle da fare in piedi sui pedali. Roba da scalatori, per capirci. Roberto Piccoli la bicicletta ce l’ha nel sangue (“è sempre stato uno sport di famiglia”) e la prossima tappa del Bologna la conosce come le sue tasche. “A Lecce troveremo un ambiente ostile, il pubblico è tosto, io l’ho avuto dalla mia parte e so che è capace di trascinare a rimonte clamorose. Poi attenzione al meteo: quando tira il vento freddo, al Via del Mare sembra di stare a dicembre”. Una sola stagione in Salento, nel ‘23-’24, e 5 gol: pochi, ma pesanti per la salvezza finale. Domenica il centravanti bergamasco cerca un gol per portare via i rossoblù dalle fiamme della zona retrocessione.

Piccoli, un anno fa lei visse una situazione simile a Firenze. Il terrore dei tifosi del Bologna è di rivivere quell’incubo.

“Non c’è nessuna analogia tra questa stagione e quella della Fiorentina: nes-su-na. Siamo solo alla quinta giornata. Io ho visto Gasperini il primo anno a Bergamo partire con quattro sconfitte nelle prime cinque e poi finire con l’Atalanta quarta e in Europa League”.

Cos’è che la rassicura?

“Qui c’è un gruppo fantastico, sano. Poi bisogna sempre guardare come le perdi le partite: con la Lazio da una rimessa laterale, con l’Atalanta con un tiro al 96’. L’unica gara che abbiamo meritato di perdere è stata quella di Napoli. Per il resto, ci è girato tutto male. Ma se sistemiamo alcune cose, dopo sono cavoli amari per tutti: perché in questo Bologna fisicamente ci sono dei corridori, degli animali e tecnicamente ci sono tanti giocatori forti, di qualità”.

Cos’ha portato Palladino?

“Grande entusiasmo. E’ arrivato e ci ha detto: ‘Siamo una squadra forte, ci sono i mezzi per fare ancora una grande stagione’. Con lui stiamo lavorando veramente tantissimo, stiamo andando un po’ oltre i nostri limiti. Parola d’ordine: spingere. Vuole fare un calcio molto propositivo e offensivo, e abbiamo i giocatori adatti per farlo. Ma per riuscirci dobbiamo essere preparati fisicamente al cento per cento. In questa pausa abbiamo lavorato veramente bene: siamo carichi”.