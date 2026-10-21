Piccinetti: "Una giornata di stop a Di Bello non basta. La Fiorentina deve fermare l’emorragia difensiva"

Il commento di Claudio Piccinetti

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili viola, Claudio Piccinetti, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "La Fiorentina sta vivendo un'emorragia difensiva, serve fare di tutto per bloccarla al più presto. Secondo me una soluzione può essere proporre il 3-5-2, un modulo che ti permette di copriti di più. Vanoli deve fare qualcosa, la Fiorentina deve cambiare atteggiamento. Con questa media a fine anno si rischia di prendere 50 o 60 gol".

Sul centrocampo: "Ndour in campo cammina. Le sue cose con l'Under21 l'ha fatte, ma fa fatica ad avere continuità in campo. Fagioli da solo lì in mezzo è leggerino, non ce lo vedo senza supporto di un giocatore più fisico. Poi sbagliamo una marea di gol lì davanti. Ripeto, deve cambiare l'atteggiamento”.

Lo stop a Di Bello: "E allora? Orsato si è accorto di cosa è successo. Un turno di riposo a casa? Io gliene davo due, più due turni in Serie B”.



