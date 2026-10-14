Piccinetti demolisce la Fiorentina: “Non è una squadra. Si va avanti a discorsi, ma non arrivano punti”

Il duro attacco di Piccinetti verso i giocatori Viola

Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio: "Il Genoa ha fatto vedere che la Fiorentina non è una squadra, non c’è nessuno che ha giocato da 7, è impossibile vincere così. Inutile avere Mastantuono, Njie, Gonçalves, se non determinano. Gonçalves cammina, così come Ndour".

"Sono preoccupato… cosa c’entra Oulai a ridosso dell’area di rigore avversaria? Deve giocare da centrocampista davanti alla difesa, non scendere in campo per attaccare Frendrup. Si è perso da una squadra modesta, è bastato un secondo tempo all’arrembaggio. Bisogna svegliarsi, perché la Fiorentina ha perso 4 partite su 6, mancano le prestazioni. Si va avanti a discorsi, si parla di talento, ma non arrivano punti”.

“Manca equilibrio tra i reparti, si fanno troppi complimenti alla Fiorentina, che da due anni è in fondo alla classifica… ma tutti sono bravi. Nessuno scherma in mezzo, in difesa acqua da tutte le parti, Valdepeñas non sa difendere. Mastantuono fa la solita cosa sempre. Se non si va con la speranza di vincere a Genova, quando vuoi pensare di vincere? Non era la partita per Gnonto. Mancano tantissimo gli strappi di Atta, con le sue falcate permetterebbe di guadagnare campo".