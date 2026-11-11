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Piccinetti demolisce Gudmundsson: "È un lavativo, si fa sempre male. Prende in giro se stesso"

Le dure parole di Piccinetti su Gudmundsson, in prestito alla Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2026 13:16
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Piccinetti demolisce Gudmundsson: "È un lavativo, si fa sempre male. Prende in giro se stesso" - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Claudio Piccinetti, ex giocatore e allenatore della Primavera Viola è intervenuto su Lady Radio esprimendo un giudizio molto severo su Albert Gudmundsson: "È un lavativo e si è fatto male di nuovo. Basta guardare i numeri. All’inizio eravamo tutti entusiasti di lui, ma alla fine non ha combinato niente. Così prende in giro se stesso e chi lo guarda".

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