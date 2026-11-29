Piccinetti consiglia: "La Fiorentina prenda subito Acerbi, serve un difensore con personalità"
"Con le assenze di Pongracic e Viery, la squadra è in difficoltà e Acerbi potrebbe dare una mano importante"
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2026 18:33
Claudio Piccinetti è intervenuto a RTV38 dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese soffermandosi sui problemi difensivi della squadra di Vanoli consigliando un profilo per rinforzare il reparto. Ecco le sue parole:
"La Fiorentina deve prendere subito Francesco Acerbi, senza aspettare gennaio. In questo momento c'è bisogno di un giocatore di esperienza, di personalità, che sappia guidare il reparto difensivo. Con le assenze di Pongracic e Viery, la squadra è in difficoltà e Acerbi potrebbe dare una mano importante. La Fiorentina non può permettersi di aspettare ancora". Lo riporta TMW.