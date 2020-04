Nel corso di una diretta Instagram organizzata dal Real Betis è intervenuto l’attuale capitano della Fiorentina German Pezzella in qualità di ex biancoverde: “Sto bene, per fortuna il virus è alle spalle. Se ne è andato dopo un po’ di tempo e adesso sto provando a tornare. La vita è più o meno la stessa, ma speriamo passi tutto al più presto. I messaggi? Impressionante, non sono riuscito a rispondere a tutti perché erano troppi. Di sicuro è una cosa che ti rende felice e ti dà forza per superare questo virus Il Betis mi ha aperto le porte di Spagna e Europa, i ricordi possono essere belli o brutti, ma restano comunque una parte importante della mia vita. Giocare a porte chiuse? E’ surreale, perché il calcio è soprattutto passione. Senza tifosi è tutto diverso, anche se capisco che sia importante provare a finire la stagione per non compromettere il sistema calcio”.

Tuttomercatoweb.com