Pezzella: "Sei squadre piu forti di noi, ma vogliamo migliorarci. Cristiano Ronaldo..."

German Pezzella ha parlato questa mattina a violachannel: "Stiamo lavorando molto bene. Dobbiamo essere pronti per l'inizio del campionato. I giovani? Ne abbiamo tanti. Stanno lavorando bene. Le avver...

German Pezzella ha parlato questa mattina a violachannel: "Stiamo lavorando molto bene. Dobbiamo essere pronti per l'inizio del campionato. I giovani? Ne abbiamo tanti. Stanno lavorando bene. Le avversarie? Noi sappiamo che sei squadre sono di un livello superiore al nostro, ma il nostro obiettivo è fare meglio della stagione scorsa. Attaccanti avversari? E' bello giocare contro giocatori di alto livello come Higuain e Ronaldo. A me piace confrontarmi sempre con i migliori. Questa è una cosa buona per il campionato italiano considerando che tanti giocatori importanti vogliano venire qua. Noi vogliamo vincere sempre e giocarsela contro tutti".