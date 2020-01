Ancora una volta German Pezzella è il peggiore in campo. La maggioranza dei quotidiani in edicola questa mattina condanna il capitano viola: 5 per La Gazzetta dello Sport, il Corriere Fiorentino e Tuttosport, 5,5 per La Nazione, e un’umiliante 4 per il Corriere dello Sport – Stadio.

Contro il Bologna era stato massacrato per il fallo in extremis con cui aveva, di fatto, aperto le porte al pareggio avversario. Ieri, invece, la prova dell’argentino è stata segnata dal cartellino rosso, che stava per compromettere la partita contro l’Atalanta.