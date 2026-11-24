Pessina: "Abbiamo avuto più fame di loro, vittoria importante per la salvezza della squadra"

Il capitano del Monza ha parlato della vittoria sui viola di ieri

Il centrocampista e fascia da capitano del Monza, Matteo Pessina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il netto 3-0 rifilato alla Fiorentina e il proprio rientro dal primo minuto dopo una lunga pausa.

Dopo ventiquattro mesi senza partire titolare nella massima serie, il leader dei biancorossi ha raccontato: «Ho avuto poca fortuna nell’ultima annata in Serie A, due stagioni fa. L’anno scorso abbiamo disputato un campionato di B straordinario per conquistare la promozione, mentre quest’anno mi sono ripreso bene da un problema fisico accusato a inizio stagione».

VARELA. «Per chi gioca davanti segnare è fondamentale: lasciargli battere il calcio di rigore è venuto naturale, è un ragazzo splendido che si sta giocando la vetta della classifica marcatori del torneo».

OBIETTIVI. «I guai fisici, purtroppo, fanno parte del gioco, ma ho sempre cercato di dare una mano al gruppo e continuerò a farlo. Abbiamo una rosa giovane, con tanti calciatori italiani, e possiamo ancora crescere nella gestione dei momenti della gara, ma oggi l’unica cosa che contava era il successo e l’abbiamo centrato. Il club ha tracciato una rotta chiara e stiamo tutti remando nella stessa direzione», ha chiuso Pessina.