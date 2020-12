Milenkovic “Per come si era messa la partita, va bene il pareggio. Abbiamo dato tutto in campo”

Nikola Milenkovic, autore del gol del pareggio della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara fra Fiorentina e Genoa terminata con il punteggio di 1-1. Ecco le sue parole:

Una liberazione questo gol per come avete giocato il secondo tempo, vi serviva dopo una prestazione cosi?

“Oggi non meritavamo di perdere. Era una partita difficile per entrambe le squadre ed abbiamo rischiato poco come loro. Penso che abbiamo dimostrato di non voler perdere fino alla fine e abbiamo pareggiato all’ultimo minuto, e va bene. Volevamo vincere a tutti i costi ma non ci siamo riusciti. Abbiamo dato tutto, dobbiamo guardare avanti e restare uniti per preparare la prossima gara”.

Per come avete lottato ed ottenuto il gol nel finale, può essere il gol che vi sblocca mentalmente?

“Speriamo. Questo pareggio ottenuto all’ultimo minuti deve darci forza. Abbiamo dato tutto e volevamo fare punti ad ogni costo; siamo riusciti a prenderlo uno, ma volevamo prenderli tutti e tre, ma per come si era messa la partita va bene anche uno”.

Ti sei spiegato perchè tutte queste difficoltà?

“Quando una squadra entra in difficoltà è difficile per tutti. Noi lavoriamo in campo e prepariamo al meglio tutte le partite. Bisogna tirare fuori personalità e carattere e solo così potremo uscire da questo periodo”.

