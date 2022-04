Per 9/11 la stessa Fiorentina dello scorso anno ma la differenza la fa Italiano e l’identità data

Per 9/11 la formazione che è scesa in campo contro il Napoli è la stessa dello scorso anno. Lo screzio tra la Fiorentina e Gattuso fu decisivo per l’approdo di Italiano a Firenze. Il tecnico veniva da tre sorprendenti stagioni. Quest’anno doveva mettere in luce una nuova dimensione cambiando mentalità ad una squadra che per due anni era un disastro. Ora la Fiorentina ha la sua identità, firmata Vincenzo Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

