Pepito Rossi: "A Firenze segnavo un gol a partita, sembravo inarrestabile poi sono arrivati gli infortuni"

Profonda intervista di Giuseppe Rossi al Corriere della Sera che ripercorre le tappe principali della sua carriera

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha ripercorso la propria carriera, soffermandosi sulle caratteristiche degli attaccanti di oggi, sull'attuale percorso degli Azzurri e, soprattutto, sui rimpianti legati agli infortuni che ne hanno condizionato il cammino.



"Oggi ci sono tanti centravanti di grande fisicità, prime punte vere. Giocatori con le mie caratteristiche, invece, ce ne sono meno. Io ero un nove e mezzo, un falso nove, ma nel sistema di Mancini non credo serva un attaccante come me. Abbiamo vinto l'Europeo con Ciro Immobile, un centravanti puro, bravo ad attaccare gli spazi. Adesso abbiamo Pio Esposito, che ha grande fisicità ma anche un bel passo. Con questo allenatore e questi giocatori, uno come me non servirebbe".

Sulla Nazionale di Mancini:

"Si vede una squadra che sa cosa deve fare, che non ha paura di seguire le indicazioni dell'allenatore. C'è fiducia nelle idee, nei movimenti e nel sacrificio reciproco. La bravura di Mancini è stata quella di convincere tutti, dal primo al trentesimo giocatore, che questa sia la strada giusta. Mi dà fastidio sentire dire che in Italia non abbiamo giovani all'altezza. Non è vero, ci sono i talenti giusti per far crescere il nostro calcio. Bisogna però circondarli delle persone giuste: allenatori, dirigenti e società capaci di dare fiducia e avere pazienza. Anche Messi, a diciassette anni, ha dovuto fare la sua gavetta per trovare spazio nel Barcellona. Parliamo del più forte della storia, ma anche lui ha commesso errori prima di trovare la propria dimensione. I giovani italiani ci sono, basta avere pazienza. Ho la Giuseppe Rossi Academy e mi diverto a lavorare con i giovani. Poi ho tre figli che mi tengono sempre occupato. È bello fare il papà e dedicarmi a loro. Il calcio giocato mi manca tantissimo, ma purtroppo ognuno di noi ha una data di scadenza. È giusto che sia così".

Sui rimpianti:

"Credo sia normale. Sapere che avresti potuto dare tanto e non esserci riuscito per situazioni che non potevi controllare fa sempre male: Mi piace anche pensare di essere stato fortunato a indossare trenta volte la maglia azzurra, segnando sette gol, partecipando alla Confederations Cup e vivendo quelle esperienze. Sono stato anche capocannoniere alle Olimpiadi nel 2008, l'ultima volta a cui l'Italia ha partecipato. Cerco di considerarlo un regalo che il calcio mi ha fatto.Senza gli infortuni avrei potuto essere tra i migliori marcatori della Nazionale. Ci credevo davvero. Quando entravo a Coverciano e vedevo i nomi dei grandi bomber azzurri, mi ripetevo sempre: "Un giorno vorrei esserci anch'io, in quella lista", e ci credevo davvero. Purtroppo non è successo, ma resta la gratitudine per quello che ho vissuto".

Sul Mondiale e l'Europeo sfumato

"Erano momenti tra il 2012 e il 2014 nei quali mi sentivo veramente forte, quasi inarrestabile. Segnavo tantissimo, al Villarreal arrivai a segnare 32 gol, alla Fiorentina quasi un gol a partita, e mi sembrava che nessuno potesse fermarmi. Poi sono arrivati gli infortuni. È stata l'unica cosa che mi ha davvero fermato nel calcio. Sono situazioni con le quali ho dovuto imparare a convivere".