Pellissier: "Mai mi sarei aspettato un avvio simile, ma tanti cambiamenti necessitano di tempo"

L'ex giocatore veronese ha parlato dell'avvio di campionato dei viola

Nel corso di un intervento a Lady Radio, l'ex bomber del Chievo Verona Sergio Pellissier ha analizzato il momento della Fiorentina e le difficoltà vissute dalla squadra in questo avvio di stagione.

Un impatto complicato, che l'ex centravanti non pronosticava: «Non mi aspettavo una partenza del genere – ha dichiarato – ma quando si affrontano così tanti cambiamenti non si ottengono mai risultati immediati, a meno che non giri tutto per il verso giusto fin da subito. Sfortunatamente, nel calcio italiano manca la pazienza».

Il fattore ambientamento e i problemi difensivi Pellissier si è soffermato anche sulle difficoltà di inserimento dei nuovi elementi: «Per un giocatore straniero non è mai semplice cambiare Paese e imporsi subito. Basti pensare a Zidane, che nei suoi primi mesi in Italia sembrava un giocatore qualunque, e parliamo di un fenomeno. Il nostro campionato è complesso e richiede tempo. Ho seguito le ultime uscite dei viola e il gioco mi convince, però c'è il difetto di subire reti troppo facilmente per via di disattenzioni individuali».

Il giudizio su Gonçalves e il paragone con Rossi Spazio poi a una valutazione sul rendimento di Gonçalves: «Possiede indubbiamente grandi qualità, lo confermano le statistiche e le reti realizzate nel corso della sua carriera. Non si può discutere il suo valore. Un'eventuale somiglianza con Giuseppe Rossi? Beppe era straordinario; fisicamente possono anche ricordare l'uno l'altro, ma l'ex viola era un vero e proprio finalizzatore, aveva una fame incredibile di gol e sentiva la porta come pochi. In ogni caso, parliamo di due elementi di altissimo livello».