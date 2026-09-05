Pellegrino: “Siamo forti ma dobbiamo farlo vedere in campo. Crediamo in lui e dobbiamo lavorare”

Pellegrino ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole

Al termine della gara contro il Torino, il calciatore della Fiorentina Mateo Pellegrino interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Qual è l'umore nello spogliatoio? “Un sapore amaro perché abbiamo fatto il secondo tempo buoni e se Atta fa gol potevamo andare sul 2-0. Siamo giovani ma non sia una scusa, vuol dire che dobbiamo maturare più in fretta".

Siete una squadra forte, cosa manca? “Per quello il calcio è lo sport più bello del mondo: perché spesso succedono cose che non ti spieghi. Anche per me siamo molto forti ma serve farlo vedere in campo".

Il Mister ha già parlato in spogliatoio? “Il nostro rapporto è ottimo, quello che ha detto rimane tra noi. Crediamo in lui e dobbiamo lavorare".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi? "Io i tifosi posso solo ringraziarli perché hanno fatto una festa bellissima. Noi dobbiamo fare di più, le critiche alla Fiorentina sono normali. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia".

Non arrivano tanti cross... "Non bisogna fare i cross tanto per fare, è un lavoro da parte di tutti per mettere i compagni nelle migliori condizioni per sfruttare le caratteristiche mie e di Beto"