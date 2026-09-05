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Pellegrino: “Siamo forti ma dobbiamo farlo vedere in campo. Crediamo in lui e dobbiamo lavorare”

Pellegrino ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2026 18:28
Pellegrino: “Siamo forti ma dobbiamo farlo vedere in campo. Crediamo in lui e dobbiamo lavorare” -
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Al termine della gara contro il Torino, il calciatore della Fiorentina Mateo Pellegrino interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Qual è l'umore nello spogliatoio? “Un sapore amaro perché abbiamo fatto il secondo tempo buoni e se Atta fa gol potevamo andare sul 2-0. Siamo giovani ma non sia una scusa, vuol dire che dobbiamo maturare più in fretta".

Siete una squadra forte, cosa manca? “Per quello il calcio è lo sport più bello del mondo: perché spesso succedono cose che non ti spieghi. Anche per me siamo molto forti ma serve farlo vedere in campo".

Il Mister ha già parlato in spogliatoio? “Il nostro rapporto è ottimo, quello che ha detto rimane tra noi. Crediamo in lui e dobbiamo lavorare".

Vuole mandare un messaggio ai tifosi? "Io i tifosi posso solo ringraziarli perché hanno fatto una festa bellissima. Noi dobbiamo fare di più, le critiche alla Fiorentina sono normali. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia".

Non arrivano tanti cross... "Non bisogna fare i cross tanto per fare, è un lavoro da parte di tutti per mettere i compagni nelle migliori condizioni per sfruttare le caratteristiche mie e di Beto"

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