Pellegrino: "Oggi ho visto i video di Batistuta e ho esultato così. Mi manca tanto per essere come lui"

L'attaccante argentino, autore del primo gol viola contro la Juventus, ha parlato a DAZN

Tra i protagonisti del 2-2 tra Fiorentina e Juventus c'è Mateo Pellegrino, autore della prima rete viola e premiato come MVP della partita. L'attaccante argentino ha raccontato ai microfoni di DAZN la soddisfazione per il gol e il retroscena legato alla sua esultanza, ispirata a Gabriel Batistuta.

"Il colpo di testa è la mia forza e finalmente è arrivato. Oggi ho visto un video di Batistuta mentre esultava e mi è venuto spontaneo fare come lui, ma ancora mi manca tanto per essere come lui.

Adesso c'è la sosta per lavorare. Dobbiamo spingere e crescere: ci manca ancora tanto per essere quello che deve essere la Fiorentina. Proveremo a raggiungere questo obiettivo tutti insieme, come squadra".