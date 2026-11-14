Pellegrino: "Non sono un leader ma posso diventarlo. De Gea e Ranieri lo sono, hanno esperienza e carattere"
La seconda parte dell'intervista di Pellegrino alla Gazzetta. L'attaccante argentino parla di Vanoli e dei suoi compagni, principalmente Mastantuono
Approfittando della sosta del campionato, l'attaccante viola si è raccontato a cuore aperto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi non soltanto sul suo momento personale e sul peso specifico del gol alla Juventus, ma anche sul lavoro quotidiano con Paolo Vanoli e sull'inserimento del connazionale Franco Mastantuono.
Cos'è cambiato col ritorno di Vanoli? L’atteggiamento. Il mister ha insisto molto su quest’aspetto oltre che sul concetto di squadra: ci ha fatto capire l’importanza di giocare con la maglia della Fiorentina e anche che da soli non si va da nessuna parte. Però non dobbiamo pensare di essere usciti dalla crisi: dobbiamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazionali ci aspetta una partita molto delicata.
Vanoli ha detto che la squadra ti dovrebbe servire meglio affinché tu segni di più... Più palloni significano più possibilità, però un buon attaccante deve saper aspettare un solo pallone e trasformarlo in gol. Io provo a stare sempre concentrato. In area mi sento forte, sono bravo con lo scarico e la palla lunga, devo migliorare fuori area e nel legare il gioco.
Secondo te Mastantuono può ereditare la maglia numero di Messi all'Argentina? Franco ha la personalità per farlo, l’ha già indossata in passato, ma non è l’unico, ci sono altri che possono portarla come Lautaro e Nico Paz. Non esiste un altro Messi, non ha senso fare paragoni. Chi prenderà la dieci non dovrà avere pressioni: andrà aiutato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suoniamo insieme, io la batteria e lui la chitarra. Adesso sto imparando a suonare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per staccare la spina.
Franco Mastantuono non le la fornito ancora assist... Franco è straordinario nonostante sia molto giovane. L’assist arriverà e sono sicuro che sarà bellissimo. E dopo il primo non si fermerà più. Il mio modello e il difensore più duro da affrontare? Studio Haaland, fisicamente e come struttura è il più simile a me. È completissimo e il più forte come attaccante d’area. Il difensore più tosto è Akanji, molto bravo con la palla, non si fa pressare, è intelligente e usa il fisico.
Lei è un leader? Non ancora ma posso diventarlo. Ho personalità e mi hanno sempre detto che essere leader mi viene naturale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno esperienza e carattere.
Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport