L'intervista Pellegrino: "Non sono un leader ma posso diventarlo. De Gea e Ranieri lo sono, hanno esperienza e carattere"

La seconda parte dell'intervista di Pellegrino alla Gazzetta. L'attaccante argentino parla di Vanoli e dei suoi compagni, principalmente Mastantuono

Approfittando della sosta del campionato, l'attaccante viola si è raccontato a cuore aperto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi non soltanto sul suo momento personale e sul peso specifico del gol alla Juventus, ma anche sul lavoro quotidiano con Paolo Vanoli e sull'inserimento del connazionale Franco Mastantuono.

Cos'è cambiato col ritorno di Vanoli? L’atteg­gia­mento. Il mister ha insi­sto molto su quest’aspetto oltre che sul con­cetto di squa­dra: ci ha fatto capire l’impor­tanza di gio­care con la maglia della Fio­ren­tina e anche che da soli non si va da nes­suna parte. Però non dob­biamo pen­sare di essere usciti dalla crisi: dob­biamo restare lucidi e umili, a Monza alla ripresa dopo la sosta per la nazio­nali ci aspetta una par­tita molto deli­cata.

Vanoli ha detto che la squadra ti dovrebbe servire meglio affinché tu segni di più... Più pal­loni signi­ficano più pos­si­bi­lità, però un buon attac­cante deve saper aspet­tare un solo pal­lone e tra­sfor­marlo in gol. Io provo a stare sem­pre con­cen­trato. In area mi sento forte, sono bravo con lo sca­rico e la palla lunga, devo miglio­rare fuori area e nel legare il gioco.

Secondo te Mastantuono può ereditare la maglia numero di Messi all'Argentina? Franco ha la per­so­na­lità per farlo, l’ha già indos­sata in pas­sato, ma non è l’unico, ci sono altri che pos­sono por­tarla come Lau­taro e Nico Paz. Non esi­ste un altro Messi, non ha senso fare para­goni. Chi pren­derà la dieci non dovrà avere pres­sioni: andrà aiu­tato. Lo frequento fuori dal campo. Siamo molto amici. Spesso vado a casa sua e suo­niamo insieme, io la bat­te­ria e lui la chi­tarra. Adesso sto impa­rando a suo­nare il piano. Non sono un esperto di musica come lui ma mi diverto. Mi serve per stac­care la spina.

Franco Mastantuono non le la fornito ancora assist... Franco è straor­di­na­rio nono­stante sia molto gio­vane. L’assist arri­verà e sono sicuro che sarà bel­lis­simo. E dopo il primo non si fer­merà più. Il mio modello e il difensore più duro da affrontare? Stu­dio Haa­land, fisi­ca­mente e come strut­tura è il più simile a me. È com­ple­tis­simo e il più forte come attaccante d’area. Il difen­sore più tosto è Aka­nji, molto bravo con la palla, non si fa pres­sare, è intel­li­gente e usa il fisico.

Lei è un leader? Non ancora ma posso diven­tarlo. Ho per­so­na­lità e mi hanno sem­pre detto che essere lea­der mi viene natu­rale. Abbiamo De Gea e Ranieri, hanno espe­rienza e carat­tere.

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport



