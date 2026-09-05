Pellegrino illude la Fiorentina, poi il Torino la ribalta e vince 2-1 con il gol dell'ex Mandragora e di Adams

Terzo ko consecutivo per la Fiorentina in Serie A

Terza giornata di Serie A per la Fiorentina, che oggi, alle ore 15, al Franchi di Firenze ospita il Torino. I viola sono alla ricerca della prima vittoria stagionale per dimenticare il brutto avvio con le due sconfitte consecutive. Prima gara dal 1’ insieme per Oulai e Fagioli.

PRIMO TEMPO- Al 2’ grande chance per la Fiorentina, conclusione di Mastantuono, salva con il piede Perri poi Njie non riesce a punire subito la sua ex squadra, si salva il Torino con Fortini. Al 4’ ottima galoppata di Njie che semina il panico sulla fascia sinistra prima di allargare per Mastantuono che calcia ma viene murato. Al 12’ staffilata di sinistro di Mandragora, De Gea si allunga e spedisce palla in angolo. Al 22’ chance per il Torino. Cacciamani per Fortini che colpisce il pallone a botta sicura, si salva con Viery la Fiorentina. Al 24’ fuori Oulai, al suo posto Ndour. Al 27’ ancora pericoloso il Torino con Mandragora che va a centimetri dal gol, Dragusin devia il pallone che finisce di poco fuori. Al 46’ conclusione dalla distanza di Fagioli, palla sul fondo.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione fuori Mastantuono e Brescianini, dentro Atta e Gnonto. Al 48’ Pellegrino protegge palla, trova spazio e calcia, Perri non perfetto, arriva così l’1-0 della Fiorentina. Al 40’ fuori Coco al suo posto Ismajli. Al 50’ Ndour per Gnonto, conclusione tra le braccia di Perri. Al 52’ Njie per Atta che liscia il pallone, sfuma così una buona occasione per la Fiorentina. Al 56’ doppio cambio nel Torino, fuori Fortini e Cacciamani dentro Patterson e Belghali. Al 61’ destro rasoterra di Atta che si spegne sul fondo. Al 62’ cross dentro per Vlasic che non riesce a trovare l’impatto con il pallone. Al 66’ Fiorentina ad un passo dal raddoppio. Joao Mario dentro per Atta che si gira e colpisce il pallone di testa, Perri fa un’ottima parata. Al 69’ doppio cambio fuori Gineitis e Comuzzo, dentro Simeone e Bragança. Al 71’ Vlasic calcia, chiude De Gea. Al 74’ Mandragora pareggia al Franchi e per rispetto non esulta. Sassata del numero 8 dalla distanza, De Gea la tocca ma non basta. Al 76’ fuori Pellegrino, dentro Beto. Al 78’ Beto prova la rovesciata, palla di poco sopra la traversa. Al 79’ fuori Njie, al suo posto Gonçalves. All’82’ sbaglia Valdepenas, palla dentro per Adams che anticipa Joao Mario e segna il 2-1.