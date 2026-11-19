Pellegrino e il legame con babbo Mauricio: "Debuttai grazie a lui, dopo il gol alla Juve mi ha chiamato"

La lettera di Mateo Pellegrino al babbo Mauricio

Mateo Pellegrino scrive una lettera al babbo, riportata sul sito ufficiale della Fiorentina, ripercorrendo tutte le varie tappe vissute insieme:

"Ho tanti ricordi di quando ero piccolo e mio padre Mauricio allenava. Liverpool, Inter (come vice di Benitez, ndr) e Valencia, la sua prima avventura da allenatore. Era bellissimo girare il mondo insieme alla mia famiglia. Il suo lavoro mi ha permesso di crescere a pane e calcio, aiutandomi a capire tante cose di quel mondo. Stesso discorso per i miei fratelli. Ovviamente all’inizio non fu semplice, cambiare sempre casa e città richiedeva un grande flessibilità di spirito. Forse è anche per questo che oggi so adattarmi subito a qualsiasi tipo di situazione".

GLI ALLENAMENTI CON TORRES

"A Liverpool, nei giorni in cui non andavo a scuola, accompagnavo mio padre agli allenamenti, guardavo i campioni in rosa e sognavo. Volevo diventare come loro. C’era Fernando Torres. Era biondo anche lui e segnava in ogni partita. Pensate l’emozione che provavo quando El Niño si fermava a calciare insieme a me alla fine dei suoi allenamenti. All’inizio faticavo anche a parlare. Ovviamente lui non sbagliava mai".

IL DEBUTTO, I DUBBI E LE RIVINCITE

"Naturalmente ricordo poco di quando mio padre giocava: io sono nato nell’ottobre del 2001, lui si è ritirato nel 2006. Ho visto alcuni video ai tempi del Velez Sarsfield e parlato con molti suoi amici ed ex compagni di squadra. Era un bel centrale di difesa. Non avrei mai pensato che sarebbe stato proprio lui a farmi debuttare nel calcio professionistico. 31 marzo 2021, 1° aprile in Italia: nessuno scherzo, tutto vero.

Lui, leggenda del Velez, dove allenava dal 2020, mi fece entrare nel finale di una partita da dentro o fuori contro il Banfield. Purtroppo, perdemmo 3-2 ma furono 10’ indimenticabili. Non mi disse molte cose prima di mandarmi in campo, solo di stare tranquillo. Un giorno che non dimenticherò mai.

Ma c’erano anche alcuni contro: tante persone, soprattutto all’inizio, pensavano che fossi lì soltanto grazie a mio padre. Poi però ho dimostrato che si sbagliavano. Di grosso. Con i compagni di squadra avevo un buon rapporto, mi conoscevano da prima che mio padre diventasse allenatore del club. Ovviamente, come accade in tutte le squadre, qualcuno era scontento del suo impiego ma a volte lo ero anche io! Sono un professionista, così come lui: quindi ho sempre detto a tutti di sentirsi liberi di dire quello che volevano".

I 20 GIORNI PIÙ BELLI E BRUTTI DELLA MIA CARRIERA

"Poi arriva marzo 2022, il periodo più indescrivibile della mia carriera finora. Il 1° marzo papà mi schiera per la prima volta dall’inizio. Contro c’è il Club Cipolletti, è il primo turno eliminatorio della Copa Argentina. Il mio mondo si ferma al 50’: Orellano sfonda centralmente, supera tutti e alza lo sguardo. Sono solo davanti al portiere. Mi passa la palla, la lascio scorrere e la colpisco di prima, con il mancino. Si infila all’angolino. Mi inginocchio ed esulto. Una liberazione. Non so quante volte abbia rivisto quel gol. Sognavo ad occhi aperti. Ma poi cambiò tutto.

Pochi giorni dopo, infatti, mi fermai per un infortunio, proprio nel momento in cui sentivo che le cose stavano iniziando a girare per il verso giusto. E mentre ero indisponibile, mio padre, il 23 dello stesso mese, lasciò l’incarico. Immaginate il vortice di emozioni provate, tutte compresse in pochi giorni. Fu un periodo molto duro. Ma trovai la forza di rialzarmi e ripartire".

IL COMPLIMENTO INASPETTATO E LA “SUA” FORTUNA

"Mi sarebbe piaciuto averlo come allenatore per più tempo ma i suoi insegnamenti sono stati fondamentali per la mia carriera. Poi, da attaccante, non è male conoscere i segreti di chi ha giocato oltre 200 presenze tra Liga e Champions League da difensore, il mio rivale principale in ogni partita. Anche se il suo consiglio che porto con me più di tutti è quello di cercare sempre di essere una bella persona fuori dal campo. I gol e le prestazioni ovviamente contano ma sono i tuoi valori a lasciarti nel cuore e nella testa delle persone. Comunque, per il resto, non parliamo molto di calcio, anche se dopo il gol contro la Juventus mi ha chiamato per farmi i complimenti per la prestazione. Non me lo aspettavo.

Ora allena il Lanús, per quello ancora non è venuto a vedere una mia partita a Firenze. Spero che presto possa riuscirci. Anche per fargli capire la sua fortuna: se avessimo giocato contro, me lo sarei mangiato!"