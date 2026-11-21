L'analisi Pellegrino c'è. Nazione: "Il suo bottino potrebbe aumentare con la crescita dei due esterni d'attacco"

Il centravanti della Fiorentina Pellegrino arriva alla sfida dopo i gol contro Sassuolo e Juventus. Condivide con Mastantuono il primato tra i marcatori della Fiorentina

Per la terza volta consecutiva Mateo Pellegrino andrà a caccia del gol e stavolta lo farà sul campo del capocannoniere della Serie A. La sfida di lunedì sera fra Monza e Fiorentina offre anche un interessante confronto fra due centravanti sui quali le rispettive società hanno investito in estate. Gustavo Varela è senza dubbio la più bella sorpresa di questo campionato, tanto da essersi guadagnato la prima convocazione nella nazionale maggiore portoghese, pur senza esordire. Pellegrino, invece, è reduce dai gol contro Sassuolo e Juventus e la sua crescita rappresenta uno dei motivi di moderato ottimismo in casa viola alla ripresa del campionato. Vanoli ha bisogno delle reti del suo centravanti e l'argentino, dopo un avvio di stagione piuttosto altalenante, sembra aver imboccato la strada giusta.

E proprio dai numeri di Varela conviene partire. Nove reti in dieci presenze, una ogni 94 minuti. Un rendimento che assume un valore ancora maggiore se si considera che il Monza è una neopromossa e che sta lottando per la salvezza. Il portoghese ha impiegato pochi mesi per superare il precedente primato di reti segnate da un calciatore brianzolo in una singola stagione di Serie A (le otto di Andrea Colpani). E siamo soltanto a novembre. Juric ha costruito buona parte delle fortune offensive del suo Monza attorno al ragazzo cresciuto nel Benfica. Dei 17 gol segnati dai brianzoli, nove portano la sua firma, due dei quali su calcio di rigore. Particolarmente efficace nel gioco aereo (tre reti di testa), Varela rappresenta il pericolo numero uno per la retroguardia viola. Limitarlo, soprattutto dentro l'area di rigore, significherebbe togliere al Monza gran parte del suo potenziale offensivo. Un aspetto sul quale Vanoli starà certamente lavorando durante la preparazione della partita anche alla luce delle difficoltà incontrate dalla Fiorentina in fase difensiva in questa prima parte di stagione.

Curiosamente pure la squadra viola ha segnato 17 reti, ma con una distribuzione decisamente diversa fra i suoi interpreti. Pellegrino con quattro centri divide con Mastantuono il primato nella classifica dei marcatori viola, seguito a breve distanza da Njie. L'argentino viaggia alla media di un gol ogni 200 minuti circa e può contare su una buona capacità realizzativa in rapporto alle occasioni avute. Mateo ha segnato quattro reti a fronte di 1,99 expected goals. In sostanza ha fatto meglio di quanto ci si potesse attendere sulla base della qualità delle occasioni avute a disposizione. Un dato che offre anche qualche spunto di riflessione sul modo in cui la Fiorentina riesce a coinvolgere il proprio centravanti.

La sensazione è che Pellegrino possa beneficiare parecchio della crescita dei due esterni d'attacco, tanto di Mastantuono quanto di Njie, entrambi capaci di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. All'argentino non è mai mancata la disponibilità al sacrificio, anche quando si è trattato di giocare parecchi metri lontano dalla porta avversaria. Adesso però, alla luce dei progressi mostrati dalla squadra nelle ultime due giornate, è lecito aspettarsi che gli arrivino più palloni giocabili dentro l'area. Il progressivo recupero di Atta, da questo punto di vista, potrà dare una grossa mano all'ex centravanti del Parma.

A 25 anni, con una buona conoscenza del campionato italiano, Pellegrino ha ancora margini per migliorare il proprio rendimento. Le reti contro Sassuolo e Juventus gli hanno restituito fiducia dopo un periodo nel quale aveva faticato a trovare la via del gol. Alla Fiorentina, senza alcun dubbio, serve un centravanti capace di andare in doppia cifra, al di là del lavoro che Mateo garantisce nello sviluppo della manovra. La partita di lunedì sera rappresenta dunque una bella occasione per l'argentino anche sul piano personale. Di fronte avrà il capocannoniere della Serie A (corteggiato da tutte le big), quattro anni più giovane di lui. Vincere il duello a distanza aiuterebbe soprattutto la Fiorentina a fare un bel passo avanti in classifica.