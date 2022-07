Pedullà sicuro: “Mi stupirei se non dovessero arrivare Dodò e Jovic. Manca poco all’arrivo”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:“La Fiorentina sta lavorando per alzare il livello della qualità della squadra su ruoli che prima erano scoperti. Mi stupirei se non dovessero arrivare Jovic e Dodò. A me non piacciono le trattative che durano a lungo. Lo striscione dell’arrivo è a 30 metri. Poi tutto può accadere, ma non credo sia questa la storia. Ramadani è il garante per Jovic. E per Dodò hai la volontà del giocatore. La storia con lo Shakthar l’abbiamo già detta: se vogliono 15, bisogna offrire 16. Stai tirando la corda, ma non credo che si arriverà alla rottura”.