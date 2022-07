Pedullà: “Priorità Milenkovic, novità dopo Bremer-Skriniar. Biraghi tratta con la Fiorentina. Ipotesi Bougeraud”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

DRAGOWSKI “Siamo fermi. Il primo giro dei portieri è finito, ora inizia il secondo con nomi secondari. Per adesso la cessione di Dragowski non è una priorità per la Fiorentina. Provedel vuole la Lazio. Rinnovo per andare in prestito? Non escludo nulla, ma non mi sembra un ragionamento con un senso logico. Si entrerebbe in un rapporto differente con la Fiorentina. Non so se non lo vuole nessuno, ma ci sono delle richieste alte dopo il campionato non all’altezza. Con il Bournemouth c’era l’accordo, poi l’Espanyol e poi altri. Il super ego suo e di chi lo assisto lui e di chi lo assiste sembra che abbia fatto una stagione super al Real Madrid”.

TERRACCIANO “Non ho novità. È chiacchierato in orbita Lazio, ma secondo me c’è più Provedel. Il Napoli è in cerca di un portiere esperto e non mi sembra che sia l’identikit di Dragowski o Provedel”.

CARNESECCHI “È infortunato. Ora farà tutta la riabilitazione. L’intervento alla spalla è la cosa peggiore per un portiere”

FAES–LE NORMAND “Faes è un nome, è seguito anche dal Torino. Ha una valutazione inferiore, circa 15 milioni. Le Normand è una trattativa difficile. Confermo il gradimento da parte della Fiorentina, ma con la Real Sociedad è difficile trattare: non scendono sotto i 28 milioni. Barone è molto attaccato a Milenkovic e proverà ad avanzare l’offerta del rinnovo”.

MILENKOVIC “Milenkovic è troppo importante il passaggio di Milenkovic. Difficile dare un nome. È una seconda scelta per le altre al momento. Può essere il sostituto di Koulibaly? No. Di Skrianiar? No. De Ligt? Nemmeno. Sono difensori importanti, devi prendere un difensore con uno spessore diverso. Forse vedrei di più il Napoli come opzione per Milenkovic, visto che non è riuscito a chiudere Kim. Ad oggi direi che Milenkovic va via al 70%, dipende cosa offrono. O hai Milenkovic o avrai un sostituto da 18-20 milioni”.

RINNOVO BIRAGHI “Al momento non ci sono accordi, ma è una cosa che vogliono reciprocamente. Si sta trattando. Il 2024 è l’anticamera del 2023, se già arrivi a gennaio 2023 in questa situazione con scadenza 2024 potrebbe essere un boomerang. Quando ti avvicini a 16-17 dalla scadenza può diventare un problema. Ecco perchè è necessario andare fino in fondo subito”.

DODO “È parcheggiato a Milano in attesa. Speriamo sia al più presto in ritiro con la Fiorentina”

VENUTI “Sta bene a Firenze. Ci sono interessi retrodatati”.

USCITE “Sono fermo su Pulgar. Come sono fermo su altri esuberi ed anche i giovani”.

TORREIRA “Sono sempre più convinto che la Fiorentina abbia fatto bene. È una trattativa saltata per le commissioni. Cosa è cambiato rispetto lo scorso anno? Pradè lo ha accolto come il figliol prodigo lo scorso anno, era importante ed era centrale al progetto. Perchè la Fiorentina avrebbe deciso di andare altrove? Prima la Fiorentina, poi la Lazio e la Roma, ed infine è il turno del Valencia”.

BOURIGEAUD “È un profilo da tenere in considerazione per la Fiorentina”.

GIUDIZIO MERCATO “Ad ora è il miglior mercato della Fiorentina. Direi al 85% sarà così, mi tengo un margine perchè magari sbagli lo svincolo sul finale e fai un testacoda. Ma al momento, e se dovrà continuare così, sarà il miglior mercato della Fiorentina per distacco”.

PRIORITÀ “Circolano tanti nomi in ambito Fiorentina, ma adesso la priorità è Milenkovic. Entro 72 ore ci saranno novità sul lato Skriniar-Bremer e da lì entreremo nel vivo della trattativa. Magari tra 10 giorni puoi offrirgli il rinnovo. Ma dobbiamo aspettare. Ad oggi la tempistica mette solo Milenkovic in copertina. Entro una settimana ne sapremo di più”.