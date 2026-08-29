Pedullà: "La Fiorentina resta sempre molto attenta per Njie, vuole prendere due esterni"
Gli aggiornamenti dell'esperto di mercato sul fronte Njie, in uscita dal Torino
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 11:47
La Fiorentina mantiene vivi i contatti per Alieu Njie, in uscita dal Torino. L’esterno classe 2005 ha chiesto la cessione al club granata, intenzionato ad accontentare il giocatore. I viola valutano il suo cartellino 15 milioni di euro.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ore calde per la ricerca del sostituto di Moise Kean, ormai diretto verso il Como, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Njie. L’obiettivo del club gigliato è quello di acquistare due esterni offensivi per rinforzare il reparto.