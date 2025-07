Sembrava una cosa fatta il ritorno di Valentini all’Hellas Verona ma ancora l’affare non si è concluso e Valentini è sempre al Viola Park. A rivelare il motivo ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite un tweet sul suo profilo X, queste le sue parole: “Il Verona sta ancora aspettando il via libera dalla Fiorentina per il ritorno di Valentini.” Vedremo se arriverà nelle prossime ore o se Pioli vorrà tenerlo in ritiro per valutarlo