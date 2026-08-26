Pedullà: "Il Como non ha rilanciato per Kean, siamo fermi all'offerta di 40 milioni di due giorni fa"

Il giornalista ha spiegato la situazione del bomber viola in uscita verso Como

Sul suo canale Youtube Alfredo Pedullà ha parlato di Moise Kean e della sua rottura con la Fiorentina: "Nella settimana del centenario quando Commisso parla di amore verso la Fiorentina e dopo che Grosso gli ha fatto i complimenti, è successo il contrario. Si è rifiutato di allenarsi poi è tornato, ma non ha rispettato la squadra e non va bene. Critico la Fiorentina per la gestione dopo tanti elogi perché si poteva fare meglio, nel calcio non sempre c'è una convergenza e a volte manca la logica."

Prosegue: "Il Como è fermo e non ha fatto rilanci rispetto a quanto offerto due giorni fa, 40 milioni+ bonus compresi perché il Como non crede di dover dare di più. Sa che la Fiorentina lo vuole vendere e quindi non è un suo problema, c'è da vedere se la Fiorentina cederà dando il via libera per questa cifra oppure resterà ferma sui 45."